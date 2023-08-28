РФ заявила про збиття дронів біля Москви та над Брянською областю
Вночі 28 серпня РФ заявила про нібито збиття двох безпілотників над Брянською областю та ще одного неподалік від Москви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.
У повідомленні йдеться, що нібито два БпЛА були виявлені та знищені російською ППО над територією Брянської області. Звинуватили у всьому знову "київський режим".
"Сьогодні вночі припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
А мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття БпЛА в районі міста Люберець, що в Московській області.
"Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби працюють на місці", - написав він.
Вибухи в Росії
Останнім часом вибухи на території Росії стають регулярними. Так, вчора вночі було гучно в Курську. Місцеві жителі, що також нібито чули автоматні черги. Джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що причиною вибухів стала атака на військовий аеродром.
А 25 серпня вибухи лунали одночасно в Курській, Калузькій і Тульській областях Росії.
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