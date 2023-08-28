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РФ заявила про збиття дронів біля Москви та над Брянською областю

Понеділок 28 серпня 2023 04:38
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РФ заявила про збиття дронів біля Москви та над Брянською областю Фото: в Росії заявили про атаку дронів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вночі 28 серпня РФ заявила про нібито збиття двох безпілотників над Брянською областю та ще одного неподалік від Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

У повідомленні йдеться, що нібито два БпЛА були виявлені та знищені російською ППО над територією Брянської області. Звинуватили у всьому знову "київський режим".

"Сьогодні вночі припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

А мер Москви Сергій Собянін заявив про збиття БпЛА в районі міста Люберець, що в Московській області.

"Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстренні служби працюють на місці", - написав він.

Вибухи в Росії

Останнім часом вибухи на території Росії стають регулярними. Так, вчора вночі було гучно в Курську. Місцеві жителі, що також нібито чули автоматні черги. Джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що причиною вибухів стала атака на військовий аеродром.

А 25 серпня вибухи лунали одночасно в Курській, Калузькій і Тульській областях Росії.

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