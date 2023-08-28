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РФ заявила о сбитии дронов возле Москвы и над Брянской областью

Понедельник 28 августа 2023 04:38
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РФ заявила о сбитии дронов возле Москвы и над Брянской областью Фото: в России заявили об атаке дронов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью 28 августа РФ заявила о якобы сбитии двух беспилотников над Брянской областью и еще одного недалеко от Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ .

В сообщении говорится, что якобы два БПЛА были обнаружены и уничтожены российским ПВО над территорией Брянской области. Обвинили во всем снова "киевский режим".

"Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

А мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитии БпЛА в районе города Люберец в Московской области.

"Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте", - написал он.

Взрывы в России

В последнее время взрывы на территории России становятся регулярными. Да, вчера ночью было громко в Курске. Местные жители, также якобы слышавшие автоматные очереди. Источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что причиной взрывов стала атака на военный аэродром.

А 25 августа взрывы раздавались одновременно в Курской, Калужской и Тульской областях России.

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