РФ заявила про відправку на фронт в Україні 10 тисяч мігрантів

За його словами, слідчі "понад 30 тисяч уже відловили таких громадян, які отримали громадянство, але не бажають стати на військовий облік, поставили на облік".

"Вже близько 10 тисяч з них відправлені до зони спеціальної військової операції", - сказав Бастрикін, використовуючи поширене серед російських чиновників формулювання для опису війни.

Він також повідомив, що іммігранти нібито були направлені на службу в тилові частини, які займаються будівництвом укріплень.

Російська влада прагнула уникнути другої хвилі непопулярної мобілізації після того, як призов 300 тисяч росіян у вересні 2022 року спровокував паніку та втечу з країни. Натомість влада намагалася заманити людей до армії вигідними контрактами.