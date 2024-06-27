RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ заявила об отправке на фронт в Украине 10 тысяч мигрантов

Фото: Москва отправила на войну с Украиной 10 тысяч иммигрантов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия отправила на фронт в Украине около 10 тысяч иммигрантов, недавно получивших гражданство, после активизации усилий по принудительному воинскому учету среди своих новых граждан.

Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

По его словам, следователи "более 30 тысяч уже отловили таких получивших гражданство, но не желающих встать на воинский учет, поставили на учет".

"Уже порядка 10 тыс. из них отправлены в зону специальной военной операции", - сказал Бастрыкин, используя распространенную среди российских чиновников формулировку для описания войны.

Он также сообщил, что иммигранты якобы были направлены на службу в тыловые части, занимающиеся строительством укреплений.

Российские власти стремились избежать второй волны непопулярной мобилизации после того, как призыв 300 тысяч россиян в сентябре 2022 года спровоцировал панику и бегство из страны. Вместо этого власти пытались заманить людей в армию выгодными контрактами.

 

Кроме того, Россия активизировала вербовку наемников в странах Глобального Юга. Россия предлагает регистрационный бонус в размере 2000 долларов, ежемесячную зарплату в размере 2200 долларов и обещание получить российский паспорт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против Украины