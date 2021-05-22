РФ заявила об угрозе гуманитарной катастрофы из-за водоснабжения в Крыму. МИД отреагировал

В МИД отмечают, что водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно.

"Проблема обострилась из-за массированой милитаризации: развитие военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения. Это в очередной раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях", - подчеркнул спикер Министерства.

Николенко добавил, что Россия продолжает перекладывать ответственность на других.

"Напомню, что, в соответствии с нормами международного права, Россия как государство-оккупант несет ответственность за ситуацию на полуострове. Наша позиция четкая: возобновление поставки днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации", - сказал он.

Как известно, вчера в Москве в очередной раз обвинили Украину в "водной блокаде" оккупированного Крыма и заявили, что это может привести к очередной гуманитарной катастрофе".