РФ заявила про загрозу гуманітарної катастрофи через водопостачання в Криму. МЗС відреагував

У МЗС наголошують, що водних ресурсів для побутового використання в Криму достатньо.

"Проблема загострилася через його масовану мілітаризацію: розбудову військових баз та підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації. Фактично російські військові поставили під загрозу задоволення базових потреб кримського цивільного населення. Це вкотре доводить руйнівний характер політики РФ на окупованих нею українських територіях", - наголосив речник міністерства.

Ніколенко додав, що Росія продовжує перекладати відповідальність на інших.

"Нагадаю, що, відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півосторові. Наша позиція чітка: відновлення постачання дніпровської води в Крим можливе лише після його демілітаризації та деокупації", - сказав він.

Як відомо, вчора в Москві вкотре звинуватили Україну у "водній блокаді" окупованого Криму та заявили, що це може призвести до "чергової гуманітарної катастрофи".