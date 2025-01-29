РФ заявила, що зниклий на війні в Україні австралієць нібито живий: уряд перевіряє інформацію

Російська Федерація заявила, що австралієць Оскар Дженкінс може бути живим і перебувати в полоні на території країни. Австралійський уряд терміново перевіряє цю інформацію та вимагає доказів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС.

Прем'єр-міністр країни Ентоні Албанезе заявив, що уряд отримав повідомлення від Росії про те, що Дженкінс живий, і тому наразі Австралія вимагає більше інформації.

"Я не можу підтвердити, що це дійсно так, але, безумовно, це заява, зроблена російською владою нашому міністерству. Ми отримали цю інформацію через Міністерство закордонних справ і торгівлі, але ми шукаємо підтвердження", - сказав він

Як пише видання, російський посол нібито повідомив, що Дженкінс перебуває під вартою російських збройних сил на російській території, і стан його здоров'я нормальний.

Водночас глава МЗС Австралії Пенні Вонг заявила ясно дала зрозуміти, що Росія зобов'язана поводитися з Дженкінсом відповідно до міжнародного гуманітарного права, включаючи гуманне поводження, оскільки він є військовополоненим.