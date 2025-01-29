РФ заявила, що зниклий на війні в Україні австралієць нібито живий: уряд перевіряє інформацію
Російська Федерація заявила, що австралієць Оскар Дженкінс може бути живим і перебувати в полоні на території країни. Австралійський уряд терміново перевіряє цю інформацію та вимагає доказів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС.
Прем'єр-міністр країни Ентоні Албанезе заявив, що уряд отримав повідомлення від Росії про те, що Дженкінс живий, і тому наразі Австралія вимагає більше інформації.
"Я не можу підтвердити, що це дійсно так, але, безумовно, це заява, зроблена російською владою нашому міністерству. Ми отримали цю інформацію через Міністерство закордонних справ і торгівлі, але ми шукаємо підтвердження", - сказав він
Як пише видання, російський посол нібито повідомив, що Дженкінс перебуває під вартою російських збройних сил на російській території, і стан його здоров'я нормальний.
Водночас глава МЗС Австралії Пенні Вонг заявила ясно дала зрозуміти, що Росія зобов'язана поводитися з Дженкінсом відповідно до міжнародного гуманітарного права, включаючи гуманне поводження, оскільки він є військовополоненим.
Хто такий Дженкінс
За інформацією ЗМІ, Дженкінс - вчитель із Мельбурна, який воював у складі українських сил. Він потрапив у російський полон минулого року, після чого з’явилося відео, де його в бойовій формі запитують про причетність до найманців.
Нагадаємо, що в липні минулого року в Австралії заарештували військовослужбовицю та її чоловіка за підозрою в шпигунстві на користь РФ.
Раніше повідомлялось, що росіяни могли вбити полоненого австралійського громадянина Оскара Дженкінса, який воював за Україну. Тоді Австралія пообіцяла "вжити найрішучіших заходів", якщо ця інформація підтвердиться.
Слідчі стверджують, що подружжя - обидва громадяни Австралії російського походження - отримало матеріали Австралійських сил оборони (ADF), щоб поділитися ними з Москвою. Однак австралійська поліція стверджує, що "жодної суттєвої компрометації" військових секретів виявлено не було.
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