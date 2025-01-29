РФ заявила, что пропавший на войне в Украине австралиец якобы жив: правительство проверяет информацию

Российская Федерация заявила, что австралиец Оскар Дженкинс может быть живым и находиться в плену на территории страны. Австралийское правительство срочно проверяет эту информацию и требует доказательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС .

Премьер-министр страны Энтони Албанезе заявил, что правительство получило сообщение от России о том, что Дженкинс жив, и поэтому сейчас Австралия требует больше информации.

"Я не могу подтвердить, что это действительно так, но, безусловно, это заявление, сделанное российскими властями нашему министерству. Мы получили эту информацию через Министерство иностранных дел и торговли, но мы ищем подтверждение", - сказал он

Как пишет издание, российский посол якобы сообщил, что Дженкинс находится под стражей российских вооруженных сил на российской территории, и состояние его здоровья нормальное.

В то же время глава МИД Австралии Пенни Вонг заявила ясно дала понять, что Россия обязана обращаться с Дженкинсом в соответствии с международным гуманитарным правом, включая гуманное обращение, поскольку он является военнопленным.