РФ заявила, що Україна "не готова" до щоденних обмінів: у Коордштабі відповіли

Росія заявила, що Україна нібито "не готова" до щоденних обмінів полоненими. Однак ця інформація не відповідає дійсності, РФ продовжує інформаційні маніпуляції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
"Україна закликає російську сторону не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими", - йдеться в повідомленні.
У Коордштабі зазначили, що Україна чітко дотримується домовленостей про обміни полоненими, які були узгоджені в Стамбулі, та сподівається на готовність до цього російської сторони.
Водночас сьогодні після успішно проведеного чергового етапу обміну важкопоранених та тяжкохворих полонених, російська сторона заявила, що нібито Україна не готова до щоденних обмінів.
"Розцінюємо таку заяву, як продовження інформаційних маніпуляцій та чергову порцію дезінформації з боку РФ, якими супроводжуються всі етапи обмінів згідно домовленостей у Стамбулі", - наголосили у Коордштабі.
Там зазначили, що насправді саме російська сторона запропонувала перенести обміни на пізніші терміни, але за наполяганням української переговорної групи обміни продовжаться і вони заплановані вже на найближчі дні.
Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, Україна та РФ провели черговий етап обміну військовополоненими в рамках домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин. Сторони повернули додому групи поранених і тяжкопоранених бійців.
Серед повернутих додому військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.
Також серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували в полоні понад три роки. Усі визволені оборонці - чоловіки, представники рядового та сержантського складу.
Зазначається, що частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти.
Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
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