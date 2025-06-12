РФ заявила, що Україна "не готова" до щоденних обмінів: у Коордштабі відповіли

"Україна закликає російську сторону не затягувати узгоджені в Стамбулі обміни полоненими", - йдеться в повідомленні.

У Коордштабі зазначили, що Україна чітко дотримується домовленостей про обміни полоненими, які були узгоджені в Стамбулі, та сподівається на готовність до цього російської сторони.

Водночас сьогодні після успішно проведеного чергового етапу обміну важкопоранених та тяжкохворих полонених, російська сторона заявила, що нібито Україна не готова до щоденних обмінів.

"Розцінюємо таку заяву, як продовження інформаційних маніпуляцій та чергову порцію дезінформації з боку РФ, якими супроводжуються всі етапи обмінів згідно домовленостей у Стамбулі", - наголосили у Коордштабі.

Там зазначили, що насправді саме російська сторона запропонувала перенести обміни на пізніші терміни, але за наполяганням української переговорної групи обміни продовжаться і вони заплановані вже на найближчі дні.