РФ заявила, что Украина "не готова" к ежедневным обменам: в Коордштабе ответили

Россия заявила, что Украина якобы "не готова" к ежедневным обменам пленными. Однако эта информация не соответствует действительности, РФ продолжает информационные манипуляции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
"Украина призывает российскую сторону не затягивать согласованные в Стамбуле обмены пленными", - говорится в сообщении.
В Коордштабе отметили, что Украина четко придерживается договоренностей об обменах пленными, которые были согласованы в Стамбуле, и надеется на готовность к этому российской стороны.
В то же время сегодня после успешно проведенного очередного этапа обмена тяжелораненых и тяжелобольных пленных, российская сторона заявила, что якобы Украина не готова к ежедневным обменам.
"Расцениваем такое заявление, как продолжение информационных манипуляций и очередную порцию дезинформации со стороны РФ, которыми сопровождаются все этапы обменов согласно договоренностям в Стамбуле", - отметили в Коордштабе.
Там отметили, что на самом деле именно российская сторона предложила перенести обмены на более поздние сроки, но по настоянию украинской переговорной группы обмены продолжатся и они запланированы уже на ближайшие дни.
Напомним, сегодня, 12 июня, Украина и РФ провели очередной этап обмена военнопленными в рамках договоренностей в Стамбуле во время второго раунда переговоров. Стороны вернули домой группы раненых и тяжелораненых бойцов.
Среди возвращенных домой военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских Сил, Воздушных Сил, Сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.
Также среди освобожденных сегодня есть защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. Все освобожденные защитники - мужчины, представители рядового и сержантского состава.
Отмечается, что часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести.
В общем домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.
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