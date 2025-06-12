РФ заявила, что Украина "не готова" к ежедневным обменам: в Коордштабе ответили

"Украина призывает российскую сторону не затягивать согласованные в Стамбуле обмены пленными", - говорится в сообщении.

В Коордштабе отметили, что Украина четко придерживается договоренностей об обменах пленными, которые были согласованы в Стамбуле, и надеется на готовность к этому российской стороны.

В то же время сегодня после успешно проведенного очередного этапа обмена тяжелораненых и тяжелобольных пленных, российская сторона заявила, что якобы Украина не готова к ежедневным обменам.

"Расцениваем такое заявление, как продолжение информационных манипуляций и очередную порцию дезинформации со стороны РФ, которыми сопровождаются все этапы обменов согласно договоренностям в Стамбуле", - отметили в Коордштабе.

Там отметили, что на самом деле именно российская сторона предложила перенести обмены на более поздние сроки, но по настоянию украинской переговорной группы обмены продолжатся и они запланированы уже на ближайшие дни.