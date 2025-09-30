РФ заявила про "провокацію України" з ДРГ у Польщі: у ЦПД розкрили план росіян

Росія поширює брехливу інформацію про нібито підготовку Україною провокації на території Польщі із залученням російсько-білоруських ДРГ. У ЦПД розкрили справжню мету заяв росіян.

Що заявили в Росії

Що заявили в Росії

Як стверджують у службі зовнішньої розвідки РФ, в провокаціях мають брати участь Легіон "Свобода Росії", який воює на боці ЗСУ та білоруський полк імені К. Калиновського.

У заяві також йдеться про можливу імітацію удару по об’єктах критичної інфраструктури Польщі. Російська сторона стверджує, що Варшава нібито в курсі провокацій, а план розроблений українським ГУР і спецслужбами Польщі.

Крім того, СВР РФ заявила, що минулі інциденти із вторгненням безпілотників у Польщу та Румунію організував Київ, нібито з метою "втягнути країни НАТО в конфлікт з Москвою".

Реакція ЦПД

За словами Коваленка, Росія може спробувати міцність польського кордону, заславши диверсійно-розвідувальні групи та спробувати проникнути на територію Польщі.

Як зауважив голова ЦПД, директор російської зовнішньої розвідки Сергій Наришкін та СЗРФ "фактично анонсували власні плани".

У Центрі наголосили, що подібні заяви не мають жодного стосунку до реальності і є типовим прийомом Служби зовнішньої розвідки РФ.

Також в ЦПД нагадали, що раніше там неодноразово поширювали інформацію про нібито підготовку Україною "кривавих провокацій" у Європі.

Справжня мета таких заяв - створити інформаційне прикриття для російських провокацій у країнах ЄС та нагнітати страх і паніку серед європейських суспільств.

"Насправді саме Росія відповідає за низку диверсій у ЄС та НАТО з метою зірвати військову допомогу Україні від союзників", - зауважили у Центрі.