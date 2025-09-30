РФ заявила про "провокацію України" з ДРГ у Польщі: у ЦПД розкрили план росіян
Росія поширює брехливу інформацію про нібито підготовку Україною провокації на території Польщі із залученням російсько-білоруських ДРГ. У ЦПД розкрили справжню мету заяв росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка та службу зовнішньої розвідки РФ.
Що заявили в Росії
Як стверджують у службі зовнішньої розвідки РФ, в провокаціях мають брати участь Легіон "Свобода Росії", який воює на боці ЗСУ та білоруський полк імені К. Калиновського.
У заяві також йдеться про можливу імітацію удару по об’єктах критичної інфраструктури Польщі. Російська сторона стверджує, що Варшава нібито в курсі провокацій, а план розроблений українським ГУР і спецслужбами Польщі.
Крім того, СВР РФ заявила, що минулі інциденти із вторгненням безпілотників у Польщу та Румунію організував Київ, нібито з метою "втягнути країни НАТО в конфлікт з Москвою".
Реакція ЦПД
За словами Коваленка, Росія може спробувати міцність польського кордону, заславши диверсійно-розвідувальні групи та спробувати проникнути на територію Польщі.
Як зауважив голова ЦПД, директор російської зовнішньої розвідки Сергій Наришкін та СЗРФ "фактично анонсували власні плани".
У Центрі наголосили, що подібні заяви не мають жодного стосунку до реальності і є типовим прийомом Служби зовнішньої розвідки РФ.
Також в ЦПД нагадали, що раніше там неодноразово поширювали інформацію про нібито підготовку Україною "кривавих провокацій" у Європі.
Справжня мета таких заяв - створити інформаційне прикриття для російських провокацій у країнах ЄС та нагнітати страх і паніку серед європейських суспільств.
"Насправді саме Росія відповідає за низку диверсій у ЄС та НАТО з метою зірвати військову допомогу Україні від союзників", - зауважили у Центрі.
Дрони у країнах НАТО
Як відомо, 10 вересня російські дрони масовано атакували Україну, і під час цієї атаки близько 20 безпілотників залетіли на територію Польщі.
У зв'язку з цим країна підняла в небо авіацію і вперше збивала російські об'єкти над своєю територією під час війни Росії проти України.
Також невідомі безпілотники вторгалися у повітряний простір Данії та інших країн.
Президент України Володимир Зеленський під час спілкування с журналістами сказав, що Кремль дроновими провокаціями перевіряє реакцію Європи.