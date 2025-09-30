ua en ru
Вт, 30 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

РФ заявила про "провокацію України" з ДРГ у Польщі: у ЦПД розкрили план росіян

Вівторок 30 вересня 2025 13:09
UA EN RU
РФ заявила про "провокацію України" з ДРГ у Польщі: у ЦПД розкрили план росіян Фото: голова ЦПД Андрій Коваленко (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Росія поширює брехливу інформацію про нібито підготовку Україною провокації на території Польщі із залученням російсько-білоруських ДРГ. У ЦПД розкрили справжню мету заяв росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка та службу зовнішньої розвідки РФ.

Що заявили в Росії

Як стверджують у службі зовнішньої розвідки РФ, в провокаціях мають брати участь Легіон "Свобода Росії", який воює на боці ЗСУ та білоруський полк імені К. Калиновського.

У заяві також йдеться про можливу імітацію удару по об’єктах критичної інфраструктури Польщі. Російська сторона стверджує, що Варшава нібито в курсі провокацій, а план розроблений українським ГУР і спецслужбами Польщі.

Крім того, СВР РФ заявила, що минулі інциденти із вторгненням безпілотників у Польщу та Румунію організував Київ, нібито з метою "втягнути країни НАТО в конфлікт з Москвою".

РФ заявила про &quot;провокацію України&quot; з ДРГ у Польщі: у ЦПД розкрили план росіян

Реакція ЦПД

За словами Коваленка, Росія може спробувати міцність польського кордону, заславши диверсійно-розвідувальні групи та спробувати проникнути на територію Польщі.

Як зауважив голова ЦПД, директор російської зовнішньої розвідки Сергій Наришкін та СЗРФ "фактично анонсували власні плани".

У Центрі наголосили, що подібні заяви не мають жодного стосунку до реальності і є типовим прийомом Служби зовнішньої розвідки РФ.

Також в ЦПД нагадали, що раніше там неодноразово поширювали інформацію про нібито підготовку Україною "кривавих провокацій" у Європі.

Справжня мета таких заяв - створити інформаційне прикриття для російських провокацій у країнах ЄС та нагнітати страх і паніку серед європейських суспільств.

"Насправді саме Росія відповідає за низку диверсій у ЄС та НАТО з метою зірвати військову допомогу Україні від союзників", - зауважили у Центрі.

Дрони у країнах НАТО

Як відомо, 10 вересня російські дрони масовано атакували Україну, і під час цієї атаки близько 20 безпілотників залетіли на територію Польщі.

У зв'язку з цим країна підняла в небо авіацію і вперше збивала російські об'єкти над своєю територією під час війни Росії проти України.

Також невідомі безпілотники вторгалися у повітряний простір Данії та інших країн.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування с журналістами сказав, що Кремль дроновими провокаціями перевіряє реакцію Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Польща
Новини
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Росія атакувала енергетику у Бобровиці: на Чернігівщині десятки тисяч людей без електрики
Аналітика
Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Коли Spotify чи YouTube видає російське – це не вибір, а маніпуляція: мовний омбудсмен