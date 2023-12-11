РФ завжди причетна до конфліктів у світі, зокрема і в Латинській Америці, - Зеленський

Росія завжди причетна до конфліктів, які спалахують у світі. Це актуально і для країн Латинської Америки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський інтерв’ю латиноамериканським ЗМІ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Глава держави під час візиту до Буенос-Айреса дав інтерв'ю представникам латиноамериканських ЗМІ. Він заявив, що Україна зацікавлена у тому, щоб Аргентина відігравала одну з ключових ролей у формулі миру.

"Я дуже зацікавлений в об'єднанні Латинської Америки навколо України. Для нас це об'єднання навколо правди. Я зацікавлений у саміті Україна - Латинська Америка. І тут я хотів би, щоб Хав'єр Мілей також нам допоміг в активізації та організації такої платформи", - сказав президент.

На думку Зеленського, Україна та Аргентина можуть працювати у сфері безпеки, діджиталізації, енергетики та товарообігу. Але питання безпеки залишається номером один.

Український президент також заявив, що Росія завжди прямо чи опосередковано дотична до тих конфліктів, які сьогодні спалахують у різних куточках світу. Зокрема, питання безпеки актуальне і для Латинської Америки.

Зеленський також пояснив, що обрав Аргентину першою для візиту, оскільки побачив чітку позицію нового президента щодо України. Крім того, Аргентина - одна з найбільших країн регіону, тому на неї дивляться як на лідера.

Візит Зеленського до Аргентини

Нагадаємо, 10 грудня Володимир Зеленський прибув до Аргентини на інавгурацію президента Хав'єр Мілея. Більш детально про нового президента Аргентини можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Дорогою до Аргентини Зеленський встиг зустрітися з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде. Також президент, перебуваючи в Аргентині, зміг поспілкуватися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном напередодні саміту лідерів ЄС.

В Офісі президента анонсували, що сьогодні, 11 грудня, Володимир Зеленський поїде до Сполучених Штатів. Там він зустрінеться із президентом США Джо Байденом.

ЗМІ повідомляють, що глава держави може виступити перед сенаторами.