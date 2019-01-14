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В РФ завтра состоится суд над украинскими моряками

Новости » Происшествия    14.01.2019 - 15:46
В РФ завтра состоится суд над украинскими моряками
Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Семьи военнопленных моряков уже прибыли в Москву

В Москве (Российская Федерация) завтра, 15 января 2019 года, состоится суд над украинскими моряками, незаконно удерживаемыми в РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

Денисова отметила, что сегодня, 14 января, ее представитель по делам защиты прав военнослужащих Олег Трохименко встретился с семьями украинских моряков, которые прибыли в Москву на судебное заседание.

"Судилище над украинскими моряками назначено на завтра, 15 января. Мы приложим все усилия, чтобы попасть на заседание и увидеть наших ребят", - написала она.

В РФ завтра состоится суд над украинскими моряками

Напомним, ранее сообщалось, что российское следствие просит Лефортовский суд Москвы закрыть от слушателей и СМИ судебное заседание по продлению срока ареста украинским морякам.

Вместе с тем, защита украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, настаивает на публичном рассмотрении ходатайств следствия о продлении их подзащитным срока ареста. В частности, адвокат Николай Полозов подчеркнул, что на суде должны присутствовать СМИ и украинский омбудсмен.

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