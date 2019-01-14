В РФ завтра відбудеться суд над українськими моряками

Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Сім‘ї військовополонених моряків вже прибули до Москви

У Москві (Російська Федерація) завтра, 15 січня 2019 року, відбудеться суд над українськими моряками, незаконно утримуваними в РФ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової у Facebook.

Денісова зазначила, що сьогодні, 14 січня, її представник у справах захисту прав військовослужбовців Олег Трохименко зустрівся із сім‘ями українських моряків, які прибули до Москви на судове засідання.

"Судилище над українськими моряками призначено на завтра, 15 січня. Ми докладемо усіх зусиль, аби потрапити на засідання та побачити наших хлопців", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російське слідство просить Лефортовський суд Москви закрити від слухачів та ЗМІ судове засідання щодо продовження строку арешту українським морякам.

Разом з тим, захист українських моряків, затриманих у Керченській протоці, наполягає на публічному розгляді клопотань слідства про продовження їхнім підзахисним терміну арешту. Зокрема, адвокат Микола Полозов наголосив, що на суді мають бути присутні ЗМІ та український омбудсмен.