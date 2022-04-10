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РФ завершает подготовку к наступательной операции на востоке Украины, - Генштаб ВСУ

Фото: Российская техника готова к новому наступлению (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил поделился данными о подготовке войсками РФ нового наступления на восточные регионы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию в Facebook Генштаба ВСУ.

В настоящее время российские оккупанты пытаются завершить подготовку к наступательной операции. Цель ее проведения – захватить восток Украины.

"Продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-техническому обеспечению войск противника. Оккупанты осуществляют перемещение батальонных тактических групп из состава Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей", – говорится в сообщении.

К слову, глава МИД Кулеба отреагировал на назначение нового командующего военным вторжением РФ в Украину.

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