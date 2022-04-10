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У нас свои планы: Кулеба о назначении нового командующего вторжением в Украину

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Киев, Воскресенье 10 апреля 2022 18:34
У нас свои планы: Кулеба о назначении нового командующего вторжением в Украину Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на назначение командующим вторжением 61-летнего генерала армии РФ Александра Дворникова по прозвищу "сирийский мясник". Глава МИД заявил, что у Украины "свои планы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Кулеба заявил, что первоначальный план России по вторжению в Украину провалился. По его словам, назначение нового командующего не изменит планы украинского руководства.

"Сейчас у них (России - ред.) другой план, но у нас свои планы", - сказал глава МИД, комментируя решение Путина назначить нового генерала руководить войной в Украине.

Кулеба подчеркнул, что бы ни планировала Россия, у Украины есть своя стратегия. По его словам, она основана на уверенности в том, что украинский народ выиграет эту войну и освободит захваченные территории.

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