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РФ завершує підготовку до наступальної операції на сході України, - Генштаб ЗСУ

Фото: Російська техніка готова до нового наступу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил поділився даними про підготовку військами РФ нового наступу на східні регіони України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

У цей час російські окупанти намагаються завершити підготовку до наступальної операції. Ціль її проведення – захопити схід України.

"Тривають заходи щодо перегрупування, нарощування системи управління та матеріально-технічного забезпечення військ противника. Окупанти здійснюють переміщення батальйонних тактичних груп зі складу Східного та Центрального військових округів до прикордонних з Україною районів Бєлгородської, Воронезької та Курської областей", – йдеться в повідомленні.

До слова, очільник МЗС Кулеба відреагував на призначення нового командувача воєнним вторгненням РФ до України.

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