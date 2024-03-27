РФ завербувала на війну проти України найманців зі Шрі-Ланки, - ЗМІ

Видання поспілкувалося з двома найманцями, які воювали на боці РФ. Вони розповіли, як потрапили під удар українського дрону на території тимчасово окупованої Донецької області.

"Ми не знали, що це буде настільки небезпечно", - сказав Сенака Бандара.

Росія пообіцяла громадянам Шрі-Ланки, що вони займатимуться "допоміжними роботами". Однак українські військові змогли вразити бункер, у якому перебували найманці.

Видання пише, що на боці РФ проти України воюють сотні громадян Шрі-Ланки. Більшість із них пішли на війну через зарплату в 3000 доларів і перспектив отримати паспорт РФ. Також ЗМІ встановило, що деякі з найманців уже загинули.

РФ використовує найманців для війни проти України