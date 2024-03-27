РФ завербовала на войну против Украины наемников из Шри-Ланки, - СМИ

Издание пообщалось с двумя наемниками, которые воевали на стороне РФ. Они рассказали, как попали под удар украинского дрона на территории временно оккупированной Донецкой области.

"Мы не знали, что это будет настолько опасно", - сказал Сенака Бандара.

Россия пообещала гражданам Шри-Ланки, что они будут заниматься "вспомогательными работами". Однако украинские военные смогли поразить бункер, в котором находились наемники.

Издание пишет, что на стороне РФ против Украины воюют сотни граждан Шри-Ланки. Большинство из них пошли на войну из-за зарплаты в 3000 долларов и перспектив получить паспорт РФ. Также СМИ установило, что некоторые из наемников уже погибли.

РФ использует наемников для войны против Украины