РФ завербовала на войну против Украины наемников из Шри-Ланки, - СМИ

Российская Федерация завербовала на войну против Украины граждан Шри-Ланки. Некоторые из них уже погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.
Издание пообщалось с двумя наемниками, которые воевали на стороне РФ. Они рассказали, как попали под удар украинского дрона на территории временно оккупированной Донецкой области.
"Мы не знали, что это будет настолько опасно", - сказал Сенака Бандара.
Россия пообещала гражданам Шри-Ланки, что они будут заниматься "вспомогательными работами". Однако украинские военные смогли поразить бункер, в котором находились наемники.
Издание пишет, что на стороне РФ против Украины воюют сотни граждан Шри-Ланки. Большинство из них пошли на войну из-за зарплаты в 3000 долларов и перспектив получить паспорт РФ. Также СМИ установило, что некоторые из наемников уже погибли.
Недавно Центр национального сопротивления сообщал, что на временно оккупированной территории местные наблюдают завоз очередных наемников Кремля. В частности, захватчики свозят туда боевиков из Кубы и Непала.
Также агентство Reuters сообщало, что Индия обратилась в РФ с просьбой о досрочном увольнении некоторых своих граждан, работающих в российской армии на "вспомогательных должностях".
Представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко рассказывал, что российский мобилизационный ресурс исчерпывается, поэтому страна-агрессор привлекает на войну против Украины все больше иностранцев. В украинском плену есть представители Кубы, Непала, стран Африки, Латинской Америки.
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