РФ завела штурмові групи у Вовчанськ та намагається покращити системи зв’язку, - ОТУ "Харків"

У районі північно-західніше населеного пункту Тихе противник активно веде повітряну розвідку та укріплює свої позиції інженерними засобами.

Протягом минулої доби відбулося п'ять бойових зіткнень, під час яких ворог здійснив 32 удари дронами-камікадзе та провів 365 обстрілів українських позицій.

Від початку цієї доби тривають ще три бойові зіткнення: два в районі Вовчанська та одне північно-західніше Тихого.

Втрати окупантів за минулу добу склали 93 особи, як безповоротні, так і санітарні. Крім того, було знищено та пошкоджено 46 одиниць російської військової техніки, серед яких 11 артилерійських систем, 12 автомобілів, три одиниці спецтехніки та 20 безпілотників.