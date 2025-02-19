РФ завдала вночі удар дроном по Харкову: постраждало підприємство

В ніч на 19 лютого російські окупанти завдали удар дроном Харкову. Зокрема, у Слобідському районі постраждало цивільне підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ігоря Терехова.

Терехов уточнив, що обійшлося без постраждалих, однак було пошкоджено техніку підприємства та інше майно фірми.

"Близько третьої ночі ворожий дрон наніс удар по Слобідському району міста. Постраждало цивільне виробниче підприємство, на територію якого й впав БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі ворог намагався атакувати низку регіонів України дронами. Зокрема, звуки вибухів внаслідок роботи ППО було чути у Києві.

Проте найбільше повідомлень щодо загрози атак дронами було помічено саме в Одеському регіоні. Зокрема, нещодавно стало відомо, що в Одесі постраждалих один із районів, судячи з усього, Київський. Внаслідок ворожої атаки понад 500 багатоповерхових будинків залишилися без світла, тепла і води. Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.