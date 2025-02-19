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РФ завдала вночі удар дроном по Харкову: постраждало підприємство

Середа 19 лютого 2025 08:10
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РФ завдала вночі удар дроном по Харкову: постраждало підприємство Фото: обійшлося без постраждалих (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 19 лютого російські окупанти завдали удар дроном Харкову. Зокрема, у Слобідському районі постраждало цивільне підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ігоря Терехова.

"Близько третьої ночі ворожий дрон наніс удар по Слобідському району міста. Постраждало цивільне виробниче підприємство, на територію якого й впав БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Терехов уточнив, що обійшлося без постраждалих, однак було пошкоджено техніку підприємства та інше майно фірми.

Нічна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі ворог намагався атакувати низку регіонів України дронами. Зокрема, звуки вибухів внаслідок роботи ППО було чути у Києві.

Проте найбільше повідомлень щодо загрози атак дронами було помічено саме в Одеському регіоні. Зокрема, нещодавно стало відомо, що в Одесі постраждалих один із районів, судячи з усього, Київський. Внаслідок ворожої атаки понад 500 багатоповерхових будинків залишилися без світла, тепла і води. Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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