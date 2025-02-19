РФ нанесла ночью удар дроном по Харькову: пострадало предприятие

В ночь на 19 февраля российские оккупанты нанесли удар дроном по Харькову. В частности, в Слободском районе пострадало гражданское предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Игоря Терехова.

Терехов уточнил, что обошлось без пострадавших, однако была повреждена техника предприятия и другое имущество фирмы.

"Около трех ночи вражеский дрон нанес удар по Слободскому району города. Пострадало гражданское производственное предприятие, на территорию которого и упал БПЛА", - говорится в сообщении.

Ночная атака РФ по Украине

Напомним, что этой ночью враг пытался атаковать ряд регионов Украины дронами. В частности, звуки взрывов в результате работы ПВО было слышно в Киеве.

Однако больше всего сообщений об угрозе атак дронами было замечено именно в Одесском регионе. В частности, недавно стало известно, что в Одессе пострадал один из районов, судя по всему, Киевский. В результате вражеской атаки более 500 многоэтажных домов остались без света, тепла и воды. Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

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