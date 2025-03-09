РФ завдала удару по Запорізькій області: без газу залишилися два населених пункти

У ніч на 9 березня рятувальники повністю локалізували пожежу, що стала наслідком обстрілу з боку країни-агресора.

Пожежники боролися з полум’ям понад п'ять годин, і лише о 2:00 ночі вдалося забезпечити повне гасіння.

Через обстріл майже 2000 абонентів у селах Матвіївка та Люцерна залишилися без газопостачання. Газовики активно працюють над відновленням газопостачання, щоб якнайшвидше повернути комунальні послуги людям.

У Запоріжжі спостерігалися тимчасові зниження тиску газу, однак вже 210 тисяч абонентів та 500 підприємств отримують газ у штатному режимі.

Що стосується теплопостачання, то перебоїв не було, і послуга надається стабільно.