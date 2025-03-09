РФ нанесла удар по Запорожской области: без газа остались два населенных пункта

В результате обстрела Запорожской области тысячи абонентов остались без газа. Спасатели ликвидировали пожар на месте удара через пять часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
В ночь на 9 марта спасатели полностью локализовали пожар, ставший следствием обстрела со стороны страны-агрессора.
Пожарные боролись с пламенем более пяти часов, и только в 2:00 ночи удалось обеспечить полное тушение.
Из-за обстрела почти 2000 абонентов в селах Матвеевка и Люцерна остались без газоснабжения. Газовики активно работают над восстановлением газоснабжения, чтобы как можно быстрее вернуть коммунальные услуги людям.
В Запорожье наблюдались временные снижения давления газа, однако уже 210 тысяч абонентов и 500 предприятий получают газ в штатном режиме.
Что касается теплоснабжения, то перебоев не было, и услуга предоставляется стабильно.
Из-за российских ударов по Запорожской области и ее центру 8 марта пострадала критическая инфраструктура. Жителей предупредили о возможных перебоях в поставках газа и тепла из-за обстрелов.
Враг нанес удары по важным объектам инфраструктуры, что может привести к ограничениям в поставках газа и тепла.
Впоследствии руководитель ОВА, Александр Федоров, обнародовал кадры ликвидации последствий ударов. Он отметил, что из-за попадания в объекты критической инфраструктуры возможно ограничение потребления газа.