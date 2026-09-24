РФ завдала удару по овочесховищу на Харківщині: 6 загиблих та понад 10 поранених

Росіяни вдарили по овочесховищу на Харківщині - люди в цей момент просто перебирали овочі. Є загиблі та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова, ДСНС та Малинівського селищного голову Миколу Семер'янова
Удар стався вранці 24 вересня по агропідприємству в селищі Стара Гнилиця на Харківщині. Усі загиблі та поранені - працівники сховища: саме там вони були, коли прилетів снаряд.
Серед шести загиблих - двоє чоловіків і четверо жінок. Троє з 12 поранених наразі перебувають у тяжкому стані. Усім постраждалим надається медична допомога.
"Кількість жертв атаки ворога на ферму у Старій Гнилиці сьогодні вранці зросла до 6 людей", - повідомив Синєгубов.
У ДСНС додали, що у момент атаки люди сортували овочі.
"У ці хвилини терор цивільних триває - у багатьох регіонах оголошено повітряну тривогу. У Києві внаслідок ранкової атаки виникла пожежа автомобілів, на Вінниччині, Рівненщині та Житомирщині ворог намагається атакувати інфраструктуру та цивільні підприємства", - йдеться у заяві.
Удар по Харківщині стався під час масштабної нічної атаки Росії по всій Україні. Як повідомляло РБК-Україна, у ніч на 24 вересня ворог випустив понад 280 дронів різних типів, а також балістичні та протикорабельні ракети "Циркон".
Сили ППО збили 227 із них.
Як повідомляло РБК-Україна, унаслідок нічного удару по Києву загинули двоє людей, ще щонайменше вісім отримали поранення.
У кількох районах столиці горіли будівлі, рятувальники витягли людину з-під завалів зруйнованого приватного будинку.