РФ завдала удару КАБом по центру Куп'янська, є постраждалі та руйнування

Він поінформував, що ворог влучив у житловий будинок. Під завалами можуть перебувати люди.

"Внаслідок влучання в житловий 5-поверховий будинок постраждала 53 річна жінка... Також спалахнув автомобіль, ще п'ять авто - пошкоджені. На місці працюють всі профільні служби", - написав глава ОВА.

Через невеликий проміжок часу Синєгубов уточнив, до крім 53-річної жінки, постраждали також ще двоє людей - 61-річна жінка та 27-річний чоловік.