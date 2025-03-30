РФ нанесла удар КАБом по центру Купянска, есть пострадавшие и разрушения

Он проинформировал, что враг попал в жилой дом. Под завалами могут находиться люди.

"В результате попадания в жилой 5-этажный дом пострадала 53 летняя женщина... Также загорелся автомобиль, еще пять авто - повреждены. На месте работают все профильные службы", - написал глава ОВА.

Через небольшой промежуток времени Синегубов уточнил, к кроме 53-летней женщины, пострадали также еще два человека - 61-летняя женщина и 27-летний мужчина.

Обновлено в 20:40

Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 4 человек.

"Медики оказали помощь 68-летней женщине, которая получила острую реакцию на стресс", - написал он.