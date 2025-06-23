РФ завдала удару по будинку в Києві ракетою з фугасно-осколковою частиною, - МВС

Росія завдала удару по житловому будинку в Києві ракетою з фугасно-осколковою бойовою частиною. Ракета пробила будинок і спричинила значні пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням назаяву міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко в ефірі телемарафону.
Клименко розповів, що ракета прямо влучила в будинок, перелетівши попередній високий будинок і влучивши у п'ятиповерхівку.
За його словами, це була балістична ракета з великою кількістю уламків, і, швидше за все, бойова частина була фугасно-осколковою.
"Це - пряме влучання ракети. І можу сказати, що ця ракета перелетіла цей високий будинок і залетіла у цей п'ятиповерховий будинок. Попередньо, це - балістична ракета. І можемо попередньо сказати, що коли ми оглянули територію, автомобілі, то було дуже багато уламків і саме фугасно-осколкова, швидше за все, що бойова частина ракети", – зазначив Клименко.
Міністр також додав, що на місці знайдено велику кількість уламків, зокрема біля знищених автомобілів.
Це вид артилерійських боєприпасів, який поєднує в собі дві дії: фугасну (вибухову) і осколкову. Він призначений для ураження живої сили, техніки, а також для руйнування оборонних споруд та загороджень.
ОФС вибухає після детонації, розлітаються численні осколки, які наносять значні пошкодження цілі, при цьому вибух також виконує руйнівну функцію.
Всередині такого снаряда міститься легкозаймиста речовина, яка вибухає, розриваючи корпус і утворюючи численні осколки.
Після нічної комбінованої атаки Росії Київ та Київська область опинилися в центрі масштабних руйнувань.
У столиці зафіксовано численні пошкодження будинків, бізнес-центрів та інфраструктури, а також пожежі. Внаслідок ударів загинули щонайменше 7 людей, ще 13 отримали поранення, серед яких вагітна жінка і діти.
Ракетні удари супроводжувалися масштабними вибухами, зокрема в районах Голосіївському, Дарницькому, Солом’янському, Святошинському, Шевченківському та Подільському. У деяких локаціях сталося загоряння дахів будівель і автомобілів. Внаслідок падіння уламків також постраждали люди - їхній стан різний, кілька осіб госпіталізовані.
У Київській області найбільше постраждали Бориспільський, Білоцерківський і Бучанський райони. Там пошкоджено житлові будинки, готель із медичним закладом та автомобілі. Через обстріли загинула жінка 1957 року народження, ще вісім осіб отримали поранення, зокрема двоє рятувальників.
Рятувальники продовжують ліквідацію пожеж і розбір завалів. На місці працюють близько 260 рятувальників і 60 одиниць техніки.
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