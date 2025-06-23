РФ нанесла удар по дому в Киеве ракетой с фугасно-осколочной частью, - МВД

Клименко рассказал, что ракета прямо попала в дом, перелетев предыдущий высокий дом и попав в пятиэтажку.

По его словам, это была баллистическая ракета с большим количеством обломков, и, скорее всего, боевая часть была фугасно-осколочной.

"Это - прямое попадание ракеты. И могу сказать, что эта ракета перелетела этот высокий дом и залетела в этот пятиэтажный дом. Предварительно, это - баллистическая ракета. И можем предварительно сказать, что когда мы осмотрели территорию, автомобили, то было очень много обломков и именно фугасно-осколочная, скорее всего, что боевая часть ракеты", - отметил Клименко.

Министр также добавил, что на месте найдено большое количество обломков, в том числе возле уничтоженных автомобилей.

Фугасно-осколочная боевая часть

Это вид артиллерийских боеприпасов, который сочетает в себе два действия: фугасное (взрывное) и осколочное. Он предназначен для поражения живой силы, техники, а также для разрушения оборонительных сооружений и заграждений.

ОФС взрывается после детонации, разлетаются многочисленные осколки, которые наносят значительные повреждения цели, при этом взрыв также выполняет разрушительную функцию.

Внутри такого снаряда содержится легковоспламеняющееся вещество, которое взрывается, разрывая корпус и образуя многочисленные осколки.