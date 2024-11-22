РФ завдала удари по Запоріжжю та області: є пошкодження та руйнування

Ввечері, 22 листопада, Росія завдала два удари по Запорізькій області. Один був по регіону, другий безпосередньо по обласному центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зокрема, вибухи було чути приблизно о 22:01. Напередодні цього у Повітряних силах ЗСУ два рази повідомляли, що тактичною авіацією РФ було здійснено пуски керованих авіаційних бомб на Запорізьку область. Так, два рази, о 21:30 та 21:58, військові попереджали про КАБ в напрямку Запоріжжя.

У відповідь на повідомлення про вибухи Федоров уточнив, що було зафіксовано два удари.

Один удар ворог завдав по одному із населених пунктів регіону, в результаті чого було понівечене фермерське господарство.

Другий удар прийшовся безпосередньо по Запоріжжю.

"Частково зруйновані складські приміщення приватних підприємств. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч будинки", - додав Федоров.

Також він повідомив, що за попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На місцях уражень працюють екстрені служби.