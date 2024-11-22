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РФ завдала удари по Запоріжжю та області: є пошкодження та руйнування

П'ятниця 22 листопада 2024 23:29
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РФ завдала удари по Запоріжжю та області: є пошкодження та руйнування Фото: пожежник (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 22 листопада, Росія завдала два удари по Запорізькій області. Один був по регіону, другий безпосередньо по обласному центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зокрема, вибухи було чути приблизно о 22:01. Напередодні цього у Повітряних силах ЗСУ два рази повідомляли, що тактичною авіацією РФ було здійснено пуски керованих авіаційних бомб на Запорізьку область. Так, два рази, о 21:30 та 21:58, військові попереджали про КАБ в напрямку Запоріжжя.

У відповідь на повідомлення про вибухи Федоров уточнив, що було зафіксовано два удари.

Один удар ворог завдав по одному із населених пунктів регіону, в результаті чого було понівечене фермерське господарство.

Другий удар прийшовся безпосередньо по Запоріжжю.

"Частково зруйновані складські приміщення приватних підприємств. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч будинки", - додав Федоров.

Також він повідомив, що за попередньою інформацією, ніхто не постраждав. На місцях уражень працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що пізно ввечері 18 листопада росіяни атакували Запоріжжя більш ніж 10 "Шахедами". Унаслідок атаки понад 10 тисяч споживачів електроенергії залишилися без світла.

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