РФ нанесла удары по Запорожью и области: есть повреждения и разрушения
Вечером, 22 ноября, Россия нанесла два удара по Запорожской области. Один был по региону, второй непосредственно по областному центру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
В частности, взрывы были слышны приблизительно в 22:01. Накануне этого в Воздушных силах ВСУ два раза сообщали, что тактической авиацией РФ были осуществлены пуски управляемых авиационных бомб на Запорожскую область. Так, два раза, в 21:30 и 21:58, военные предупреждали о КАБ в направлении Запорожья.
В ответ на сообщение о взрывах Федоров уточнил, что было зафиксировано два удара.
Один удар враг нанес по одному из населенных пунктов региона, в результате чего было изуродовано фермерское хозяйство.
Второй удар пришелся прямо по Запорожью.
"Частично разрушены складские помещения частных предприятий. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом дома", - добавил Федоров.
Также он сообщил, что по предварительной информации, никто не пострадал. На местах поражений работают экстренные службы.
Напомним, что поздно вечером 18 ноября россияне атаковали Запорожье более чем 10 "Шахедами". В результате атаки больше 10 тысяч потребителей электроэнергии остались без света.
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