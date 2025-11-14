UA

РФ завдала удар майже по всіх районах Києва: в столиці перебої зі світлом та водою

Фото: рятувальник працюють на місцях ворожої атаки (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч на 14 листопада масовано атакували Київ дронами та ракетами. Наслідки є майже в усіх районах столиці, багато будинків горять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Унаслідок масованої комбінованої атаки на столицю, станом на 02:20 14 листопада, зафіксовані пошкодження житлових будинків у кількох районах столиці. Медики госпіталізували двох постраждалих", - пише Кличко.

Також він уточнив деталі щодо кожного району. Зокрема:

  • у Дарницькому районі уламки впали в дворі житлового будинку, а також на територію навчального закладу. Крім того, внаслідок падіння уламків, сталося загорання авто;
  • у Дніпровському районі пошкоджень зазнали 3 багатоквартирних житлових будинки, а також приватна садиба, пожежа на відкритій території;
  • у Подільському районі пошкоджені 5 житлових будинків, а також нежитлова будівля;
  • у Шевченківському, внаслідок падіння уламків, загорання сталося на відкритій території поблизу медичного закладу, а також у нежитловій будівлі;
  • у Голосіївському районі внаслідок влучання уламків сталося загорання в медзакладі, також пошкоджена нежитлова будівля;
  • у Деснянському районі сталося загорання в 2 житлових будинках;
  • у Соломʼянському районі пожежа зафіксована на даху одного житлового будинку;
  • у Святошинському, внаслідок падіння уламків, пожежа в приватному будинку.

Мер Києва додав, що зараз на всіх локаціях працюють медики та аварійно-рятувальні служби. Окрім того, він попередив, що у місті можливі перебої з елетро- і водопостачанням.

Зазначимо, що Кличко написав про госпіталізацію двох постраждалих. Проте начальник КМВА Тимур Ткаченко наразі поінформував, що у Дніпровському районі столиці постраждало 6 людей.

Також додамо, що наразі ворожа атака по столиці продовжується.

Оновлено о 02:55

Кличко уточнив, що внаслідок масованої атаки РФ у Києві пошкоджені ділянки теплових мереж.

Зокрема, у Деснянському районі, через аварійну ситуацію на тепломагістралі, тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель.

"Комунальні служби міста зараз працюють на місцях: оперативно визначають характер пошкоджень та приступають до негайної ліквідації наслідків", - додав мер.

Оновлено 02:58

"Уже 11 постраждалих у столиці. 5 із них медики госпіталізували. Зокрема - вагітну жінку. Один чоловік у вкрай важкому стані", - поінформував очільник Києва.

Обстріли Києва

Нагадаємо, що росіяни регулярно намагаються атакувати столицю, використовуючи для атак ударні безпілотники та ракети різних типів.

Наприклад, в ніч на 8 листопада ворог теж намагався атакувати столицю дронами. Зокрема, в Печерському районі було зафіксовано падіння уламків у дворі житлового будинку.

