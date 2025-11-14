РФ нанесла удар почти по всем районам Киева: в столице перебои со светом и водой

Российские оккупанты в ночь на 14 ноября массированно атаковали Киев дронами и ракетами. Последствия есть почти во всех районах столицы, многие дома горят.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
"В результате массированной комбинированной атаки на столицу, по состоянию на 02:20 14 ноября, зафиксированы повреждения жилых домов в нескольких районах столицы. Медики госпитализировали двух пострадавших", - пишет Кличко.
Также он уточнил детали по каждому району. В частности:
Мэр Киева добавил, что сейчас на всех локациях работают медики и аварийно-спасательные службы. Кроме того, он предупредил, что в городе возможны перебои с элетро- и водоснабжением.
Отметим, что Кличко написал о госпитализации двух пострадавших. Однако начальник КГВА Тимур Ткаченко пока сообщил, что в Днепровском районе столицы пострадало 6 человек.
Также добавим, что сейчас вражеская атака по столице продолжается.
Кличко уточнил, что в результате массированной атаки РФ в Киеве повреждены участки тепловых сетей.
В частности, в Деснянском районе, из-за аварийной ситуации на тепломагистрали, временно отсутствует теплоснабжение части зданий.
"Коммунальные службы города сейчас работают на местах: оперативно определяют характер повреждений и приступают к немедленной ликвидации последствий", - добавил мэр.
"Уже 11 пострадавших в столице. 5 из них медики госпитализировали. В частности - беременную женщину. Один мужчина в крайне тяжелом состоянии", - сообщил глава Киева.
Напомним, что россияне регулярно пытаются атаковать столицу, используя для атак ударные беспилотники и ракеты различных типов.
Например, в ночь на 8 ноября враг тоже пытался атаковать столицу дронами. В частности, в Печерском районе было зафиксировано падение обломков во дворе жилого дома.