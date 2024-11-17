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РФ завдала удар по багатоповерхівці у Сумах

Фото: рятувальник (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю ввечері, 17 листопада, російські війська вкотре атакували місто Суми. Зафіксовано приліт у багатоповерхівку.

Про це повідомив виконуючий обов'язки мера Артем Кобзар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За даними різних каналів, вибух у місті було чути приблизно о 20:40. Через 20 хвилин в.о. мера уточнив, що сталося.

"І знову прильот у місті Суми у житловий будинок. Прильот балістики. Разом з представником Червоного Хреста їдемо на місце прильоту. Далі повідомлю", - сказав Кобзар.

 

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