РФ завдала удар по багатоповерхівці у Сумах

За даними різних каналів, вибух у місті було чути приблизно о 20:40. Через 20 хвилин в.о. мера уточнив, що сталося.

"І знову прильот у місті Суми у житловий будинок. Прильот балістики. Разом з представником Червоного Хреста їдемо на місце прильоту. Далі повідомлю", - сказав Кобзар.