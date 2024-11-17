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РФ нанесла удар по многоэтажке в Сумах: что известно

Фото: спасатель (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье вечером, 17 ноября, российские войска в очередной раз атаковали город Сумы. Зафиксирован прилет в многоэтажку.

Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Артем Кобзарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По данным разных каналов, взрыв в городе был слышен примерно в 20:40. Через 20 минут и. мэра уточнил, что произошло.

"И снова прилет в городе Сумы в жилой дом. Прилет баллистики. Вместе с представителем Красного Креста едем на место прилета. Далее сообщу", - сказал Кобзарь.

Обновлено в 21:25

Артем Кобзарь сообщил, что многоэтажный дом, по которому ударила РФ, имеет большие повреждения. Все дома, которые вокруг, остались без венок.

Из-за вражеской атаки много людей ранены. Сейчас ГСЧС и представители полиции проводят эвакуацию пострадавших.

Обновлено в 21:36

По данным местных СМИ, по состоянию на это время известно о по меньшей мере 4 погибших.

Обстрел Сумской области

Отметим, что Российская Федерация фактически ежедневно обстреливает Украину, применяя ракеты, авиабомбы и ударные дронов-камикадзе. Особенно страдают приграничные области, в частности, Сумская, и непосредственно областной центр региона.

Так, в селе Юнаковка Сумского района во время российского обстрела пострадала церковь Рождества Пресвятой Богородицы, которая является памятником национального значения и важным культурным наследием Украины.

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