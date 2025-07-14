РФ завдала три авіаудари по Костянтинівці: пошкоджено п'ять будинків і школу

У понеділок, близько 05:10, російські війська завдали трьох авіаційних ударів по Костянтинівці Донецької області.

За попередніми даними, ворог застосував авіабомби типу ФАБ-250.

У місті пошкоджено щонайменше десять будівель. Зокрема, п’ять багатоквартирних будинків та п’ять приватних осель.

Фото: Росія завдала три авіаудари по Костянтинівці (facebook.com/sergij.gorbunov)

Також унаслідок ударної хвилі знову постраждав місцевий заклад освіти, який раніше вже неодноразово зазнавав руйнувань під час ворожих атак.

На місці працюють рятувальники, поліція та комунальні служби. Проводиться документування наслідків обстрілу, допомога мешканцям та оцінка рівня руйнувань.