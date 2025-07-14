РФ нанесла три авиаудара по Константиновке: повреждены пять домов и школа

В понедельник, около 05:10, российские войска нанесли три авиационных удара по Константиновке Донецкой области.

По предварительным данным, враг применил авиабомбы типа ФАБ-250.

В городе повреждены по меньшей мере десять зданий. В частности, пять многоквартирных домов и пять частных домов.

Фото: Россия нанесла три авиаудара по Константиновке (facebook.com/sergij.gorbunov)

Также в результате ударной волны снова пострадало местное учебное заведение, которое ранее уже неоднократно подвергалось разрушениям во время вражеских атак.

На месте работают спасатели, полиция и коммунальные службы. Проводится документирование последствий обстрела, помощь жителям и оценка уровня разрушений.