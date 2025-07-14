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РФ нанесла три авиаудара по Константиновке: повреждены пять домов и школа

Фото: Россия нанесла три авиаудара по Константиновке (facebook.com/sergij.gorbunov)
Автор: Владислава Ткаченко

Утром 14 июля российская авиация атаковала Константиновку тремя управляемыми авиабомбами. Пострадали жилые дома и учебное заведение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя Константиновской городской военной администрации Сергея Горбунова в Facebook.

В понедельник, около 05:10, российские войска нанесли три авиационных удара по Константиновке Донецкой области.

По предварительным данным, враг применил авиабомбы типа ФАБ-250.

В городе повреждены по меньшей мере десять зданий. В частности, пять многоквартирных домов и пять частных домов.

Фото: Россия нанесла три авиаудара по Константиновке (facebook.com/sergij.gorbunov)

Также в результате ударной волны снова пострадало местное учебное заведение, которое ранее уже неоднократно подвергалось разрушениям во время вражеских атак.

На месте работают спасатели, полиция и коммунальные службы. Проводится документирование последствий обстрела, помощь жителям и оценка уровня разрушений.

Обстрелы Константиновки

Константиновка - город в Краматорском районе Донецкой области, центр Константиновской городской громады. Населенный пункт враг оккупировал в 2014 году, но украинские бойцы освободили его уже в июле того же года в ходе АТО.

Сейчас террористы регулярно обстреливают Константиновку. Недавно оккупанты нанесли авиаудар по жилому дому, в результате чего погиб человек.

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