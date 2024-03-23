РФ завдала по Сумській області понад 250 ударів за добу, є поранений (фото)

"Упродовж минулої доби війська рф відкривали вогонь по території області. Загалом зафіксовано 257 ударів. Внаслідок чого поранено цивільну особу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними поліції, пошкоджено 12 приватних житлових будинків, один з яких багатоквартирний, 3 автомобілі, 3 магазини, а також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

Фото наслідків обстрілів Сумської області за добу (facebook.com/policesumy)

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".