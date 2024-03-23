РФ завдала по Сумській області понад 250 ударів за добу, є поранений (фото)

Російські війська продовжують нещадно обстрілювати Сумську область. За добу ворог завдав, більшою мірою по прикордонню регіону, понад 250 ударів, є поранений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Сумської області.
"Упродовж минулої доби війська рф відкривали вогонь по території області. Загалом зафіксовано 257 ударів. Внаслідок чого поранено цивільну особу", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними поліції, пошкоджено 12 приватних житлових будинків, один з яких багатоквартирний, 3 автомобілі, 3 магазини, а також руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.
Фото наслідків обстрілів Сумської області за добу (facebook.com/policesumy)
За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".
Російські війська постійно обстрілюють Сумську область, особливо прикордонні райони, що межують із РФ. У середині березня повідомлялося, що російські загарбники щодня збільшують кількість обстрілів Сумської області, використовуючи для ударів весь свій військовий арсенал.
Нагадаємо, 20 лютого російські загарбники атакували село в Сумській області, яке знаходиться на кордоні України та Росії. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей. Також окупанти обстріляли Сумський район 10 січня, почалася масштабна пожежа в житловому секторі.
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