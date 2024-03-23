РФ нанесла по Сумской области более 250 ударов за сутки, есть раненый (фото)

"За прошедшие сутки войска России открывали огонь по территории области. Всего зафиксировано 257 ударов. В результате чего ранено гражданское лицо", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным полиции, повреждены 12 частных жилых домов, один из которых многоквартирный, 3 автомобиля, 3 магазина, а также разрушения получила гражданская инфраструктура.

Фото последствий обстрелов Сумской области за сутки (facebook.com/policesumy)

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".