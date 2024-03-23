РФ нанесла по Сумской области более 250 ударов за сутки, есть раненый (фото)

Росийские войска продолжуют нещадно обстреливать Сумскую область. За сутки враг нанес, в большей степени по пограничью региона, больше 250 ударов, есть раненый.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Сумской области.
"За прошедшие сутки войска России открывали огонь по территории области. Всего зафиксировано 257 ударов. В результате чего ранено гражданское лицо", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным полиции, повреждены 12 частных жилых домов, один из которых многоквартирный, 3 автомобиля, 3 магазина, а также разрушения получила гражданская инфраструктура.
Фото последствий обстрелов Сумской области за сутки (facebook.com/policesumy)
По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".
Российские войска постоянно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы, граничащие с РФ. В середине марта сообщалось, что российские захватчики ежедневно увеличивают количество обстрелов Сумской области, используя для ударов весь свой военный арсенал.
Напомним, 20 февраля российские захватчики атаковали село в Сумской области, которое находится на границе Украины и России. В результате обстрела пострадали четыре человека. Также оккупанты обстреляли Сумской район 10 января, начался масштабный пожар в жилом секторе.
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