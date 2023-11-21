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РФ завдала ракетного удару по Одеській області: є влучання в припортову інфраструктуру

Архівне фото: РФ завдала ракетного удару по Одеській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 21 листопада, завдала ракетного удару по Одеській області. Постраждала припортова інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"Тактична авіація росіян протягом дня і ввечері завдала ракетних ударів з використанням ракет типу Х-31П", - йдеться у заяві.

Зазначається, що протирадіолокаційні ракети ворог спрямовує намагаючись виявити та  знищити системи протиповітряної оборони.

Сили оборони півдня розповіли, що на території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали.

Удари по Одесі та області

Росіяни періодично наносять ракетні та дронові удари по території регіону. 

Сьогодні повідомлялося про вибухи в Одесі під час повітряної тривоги.

Також 18 листопада російські терористи атакували об'єкт енергетики в Одеській області, там спалахнула пожежа. Постраждав працівник. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено нафтобазу.

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