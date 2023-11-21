РФ завдала ракетного удару по Одеській області: є влучання в припортову інфраструктуру

Російська армія сьогодні, 21 листопада, завдала ракетного удару по Одеській області. Постраждала припортова інфраструктура.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.
"Тактична авіація росіян протягом дня і ввечері завдала ракетних ударів з використанням ракет типу Х-31П", - йдеться у заяві.
Зазначається, що протирадіолокаційні ракети ворог спрямовує намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони.
Сили оборони півдня розповіли, що на території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. Люди не постраждали.
Росіяни періодично наносять ракетні та дронові удари по території регіону.
Сьогодні повідомлялося про вибухи в Одесі під час повітряної тривоги.
Також 18 листопада російські терористи атакували об'єкт енергетики в Одеській області, там спалахнула пожежа. Постраждав працівник. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено нафтобазу.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.