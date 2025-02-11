РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу
Российская армия вечером вторника, 11 февраля, нанесла ракетный удар по городу Кривой Рог. Зафиксированы повреждения в многоквартирных домах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
"Информация позже. Главное - все живы. Есть повреждения в многоквартирных домах, объектах бизнеса и учебном заведении", - сообщил Вилкул.
По его словам, на месте событий уже разворачивается Штаб помощи людям.
Заметим, что около 21:00 Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического удара врагом. Тогда в ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги. А впоследствии мониторинговые каналы сообщили о взрыве в Кривом Роге.
По состоянию на 22:05 о пострадавших не сообщалось.
Удары по Кривому Рогу
Стоит напомнить, что российские террористические войска нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу 17 января. Во время атаки были повреждены дома, учебное заведение. Из-за вражеского обстрела были раненые, также известно о четырех жертвах.
Подробнее о последствиях того российского удара по Кривому Рогу читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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