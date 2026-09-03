РФ завдала ракетного удару по Харківщині, серед 10 постраждалих є діти

Раніше РБК-Україна розповідало, що вранці 3 вересня росіяни атакували Київську область.

Окрім того, ми писали про всі наслідки нещодавніх ударів Росії по Україні. Противник знову застосовує реактивні дрони і не лише їх.

До речі, 3 вересня президент Володимир Зеленський заявив про нову ескалацію з боку РФ.