РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине, среди 10 пострадавших есть дети

"Армия РФ нанесла ракетный удар по поселку Печенеги", - написал он.

По словам Синегубова, по состоянию на 11.05 известно о 10 пострадавших среди гражданского населения.

Глава ОГА также подчеркнул, что двое из них - дети.

Медики уже прибыли на место вражеского удара и оказывают всем необходимую помощь.

Кроме того, известно, что в результате российской атаки загорелись дом и хозяйственное сооружение.

"Профильные службы устраняют последствия", - добавил Синегубов.