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РФ нанесла ракетный удар по Харьковщине, среди 10 пострадавших есть дети

12:02 03.09.2026 Чт
1 мин
Что известно о последствиях новой вражеской атаки?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Медики уже прибыли на место удара (Getty Images)

3 сентября российские захватчики совершили новую ракетную атаку на Харьковскую область - под ударом оказался поселок Печенеги в Чугуевском районе.

Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

"Армия РФ нанесла ракетный удар по поселку Печенеги", - написал он.

По словам Синегубова, по состоянию на 11.05 известно о 10 пострадавших среди гражданского населения.

Глава ОГА также подчеркнул, что двое из них - дети.

Медики уже прибыли на место вражеского удара и оказывают всем необходимую помощь.

Кроме того, известно, что в результате российской атаки загорелись дом и хозяйственное сооружение.

"Профильные службы устраняют последствия", - добавил Синегубов.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что утром 3 сентября россияне атаковали Киевскую область.

Кроме того, мы писали обо всех последствиях недавних ударов России по Украине. Противник снова применяет реактивные дроны и не только их.

Кстати, 3 сентября президент Владимир Зеленский заявил о новой эскалации со стороны РФ.

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