РФ завдала прямого удару авіабомбою по рятувальній частині у Куп'янську (фото)

Росіяни вдарили по Куп'янську 3 травня. Прямий удар авіабомби припав на рятувальну частину.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"У місті Куп’янськ російські війська завдали прямого удару авіабомбою (КАБ) по будівлі державної пожежно-рятувальної частини ДСНС", - йдеться у повідомленні.
На момент удару особовий склад перебував на виїзді за викликом.
"У підрозділі знаходився лише один рятувальник - він не постраждав. На щастя, обійшлося без жертв!", - зазначили у ДСНС.
Наслідки обстрілу рятувальної частини у Куп'янську 3 травня (t.me/dsns_telegram)
За сьогодні, 3 травня, російські війська не вперше обстрілюють Куп'янський район.
Також росіяни завдали масованого удару дронами по селищу Великий Бурлук 3 травня. Сталася масштабна пожежа.
Унаслідок обстрілу зруйновано двоповерхову торговельну будівлю - там сталася пожежа на площі 2000 м кв. Постраждали дві жінки - 86 і 72 років.
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