РФ нанесла прямой удар авиабомбой по спасательной части в Купянске (фото)

Обстрел Великого Бурлука

За сегодня, 3 мая, российские войска не впервые обстреливают Купянский район.

Также россияне нанесли массированный удар дронами по поселку Великий Бурлук 3 мая. Произошел масштабный пожар.

В результате обстрелов разрушено двухэтажное торговое здание - там произошел пожар на площади 2000 м кв. Пострадали две женщины - 86 и 72 лет.

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