РФ завдала понад 10 ударів по Запоріжжю: у місті зруйновані будинки, є поранені

"Понад 10 ударів нанесли росіяни по Запоріжжю. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки. Під завалами можуть бути люди", - написав Федоров.

У минулому повідомленні о 06:57 він зазначив, що внаслідок ударів у місті здійнялося кілька пожеж. За попередньою інформацією, станом на той час було відомо про п'ятеро поранених.