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РФ нанесла более 10 ударов по Запорожью: в городе разрушены дома, есть раненые

Фото: последствия обстрела Запорожья (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 29 сентября, Российская Федерация атаковала КАБами город Запорожье. В результате атаки разрушены ряд домов и есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Более 10 ударов нанесли россияне по Запорожью. Разрушена многоэтажка и частные дома. Под завалами могут быть люди", - написал Федоров.

В прошлом сообщении в 06:57 он отметил, что в результате ударов в городе произошло несколько пожаров. По предварительной информации, по состоянию на то время было известно о пяти раненых.

 
 

Что предшествовало

Напомним, утром в 05:18 воздушные силы ВСУ сообщили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на юго-восточном и восточном направлениях.

Эту же информацию подтвердил и Иван Федоров. Следующим сообщением он предупредил людей об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области.

После этого в Запорожье слышали звуки взрывов. Кроме того, они звучали и в области.

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