РФ нанесла более 10 ударов по Запорожью: в городе разрушены дома, есть раненые

"Более 10 ударов нанесли россияне по Запорожью. Разрушена многоэтажка и частные дома. Под завалами могут быть люди", - написал Федоров.

В прошлом сообщении в 06:57 он отметил, что в результате ударов в городе произошло несколько пожаров. По предварительной информации, по состоянию на то время было известно о пяти раненых.