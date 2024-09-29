РФ нанесла более 10 ударов по Запорожью: в городе разрушены дома, есть раненые

Утром, 29 сентября, Российская Федерация атаковала КАБами город Запорожье. В результате атаки разрушены ряд домов и есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Более 10 ударов нанесли россияне по Запорожью. Разрушена многоэтажка и частные дома. Под завалами могут быть люди", - написал Федоров. В прошлом сообщении в 06:57 он отметил, что в результате ударов в городе произошло несколько пожаров. По предварительной информации, по состоянию на то время было известно о пяти раненых.