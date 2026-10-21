РФ завдала подвійного удару по підприємству в Чернігові, є жертва

Першу інформацію про російський удар Брижинський оприлюднив о 8:22 ранку. Він повідомив, що під атакою опинилося одне з підприємств міста.

Згодом, о 8:49, начальник міської військової адміністрації повідомив, що одна людина отримала акубаротравму. Постраждалому надали допомогу на місці.

О 11:14 міська рада повідомила про повторне влучання по підприємству.

Згодом Брижинський заявив про загибель людини. За його словами, вона перебувала неподалік від місця вибуху.