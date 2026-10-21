РФ завдала подвійного удару по підприємству в Чернігові, є жертва

Російські війська 21 жовтня атакували одне з підприємств Чернігова. Після повторного удару безпілотника загинула людина, яка перебувала неподалік від місця вибуху.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
Першу інформацію про російський удар Брижинський оприлюднив о 8:22 ранку. Він повідомив, що під атакою опинилося одне з підприємств міста.
Згодом, о 8:49, начальник міської військової адміністрації повідомив, що одна людина отримала акубаротравму. Постраждалому надали допомогу на місці.
О 11:14 міська рада повідомила про повторне влучання по підприємству.
Згодом Брижинський заявив про загибель людини. За його словами, вона перебувала неподалік від місця вибуху.
Нагадуємо, вночі 9 жовтня російські війська вдарили по торговельному центру "Епіцентр" в Чернігові. У центральній частині будівлі спалахнула пожежа, яка поширилася на дах.
Також унаслідок атаки були пошкоджені вікна в багатоповерхових житлових будинках.