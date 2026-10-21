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РФ нанесла двойной удар по предприятию в Чернигове, есть жертва

12:03 21.10.2026 Ср
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSKyiv)

Российские войска 21 октября атаковали одно из предприятий Чернигова. После повторного удара беспилотника погиб человек, находившийся неподалеку от места взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Первую информацию о российском ударе Брижинский обнародовал в 8:22 утра. Он сообщил, что под атакой оказалось одно из предприятий города.

Впоследствии, в 8:49, начальник городской военной администрации сообщил, что один человек получил акубаротравму. Пострадавшему была оказана помощь на месте.

В 11:14 городской совет сообщил о повторном попадании по предприятию.

Впоследствии Брижинский заявил о гибели человека. По его словам, она находилась недалеко от места взрыва.

Напомним, ночью 9 октября российские войска ударили по торговому центру "Эпицентр" в Чернигове. В центральной части здания вспыхнул пожар, распространившийся на крышу.

Также в результате атаки были повреждены окна в многоэтажных жилых домах.

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